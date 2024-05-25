賴就職後情勢演變 楊永明：台灣將面臨內外三重鬥爭壓力

總統賴清德520就職上任後，共軍隨即自23日起展開連2天的「聯合利劍-2024A」軍演。國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明25日表示，台灣接下來會面臨內部、兩岸、中美三重鬥爭壓力。

楊永明25日在「廣角智庫論壇」所舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇上指出，台灣接下來會面臨「三重鬥爭」，首先是內部的鬥爭，就像是立法院上演的鬥爭，但是民進黨鬥爭底氣會越來越弱。

楊永明提到，從台灣民意基金會公布最新民調就可以看到，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，57.5%贊成立法、29.2%不贊成。「民進黨已經開始在失去民眾支持，你的政黨形象、你的支持率往下走，你太荒謬太荒唐。」

其次就是兩岸鬥爭。楊永明認為，大陸已經不對賴清德抱有幻想，「準備鬥爭，而不是附和」。實際上北京根本認定賴清德的就職演說就是一份台獨自白書，以及他在立法院內外的表現，還有後來引發的變化，包括軍演。

最後則是中美之間的鬥爭。楊永明表示，台海長遠已經成為「美中代理戰爭前線」，台灣已成為整個地緣對抗的最前線，這是賴清德就職當中自己講的，就是更加的親美、反中、台獨。

楊永明補充，當中國的製造，中國的發展，中國的地位影響越來越高，快速到讓美國大為感到驚訝，再加上中俄的聯合聲明，美國覺得必須要在地緣政治上引發一波代理戰爭。

楊永明憂心地指出，看到賴清德在就職演說當中提到台灣是第一島鏈，第一島鏈是美國本土防衛的第一道防線，「賴清德自己跳進來說願意作為第一島鏈的防線的最前沿。」

但是楊永明認為，還是有三個層面可以觀察，第一個層面，是賴清德就職演說有很多地方不符合中華民國憲法的法規和體制，有違法違憲的紀律。第二個層面，是賴清德引發兩岸的衝突、緊張，違反了政治責任跟良善治理的原則。