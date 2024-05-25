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英控香港經貿辦僱員涉間諜 陸抗議：採有力措施應對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
英國起訴三名男子違反當地國安法，其中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（右）。圖為他日前獲准保釋離開倫敦法院。（路透）
英國起訴三名男子違反當地國安法，其中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（右）。圖為他日前獲准保釋離開倫敦法院。（路透）

英國日前以國安法起訴三名男子，指控他們涉嫌在當地為香港從事情報工作，其中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，案件24日在英國中央刑事法庭舉行第二次聽證會。中國駐英國大使館發言人對此回應，英方不斷以國家安全為由「羅織罪名、編造案件」，肆意對中國進行污名化，甚至對在英中國公民進行任意抓捕和起訴，「干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。大陸外交部駐港公署發言人25日則表示，若英方一意孤行，中方將採取有力措施堅決應對。

英國控方指袁松彪為香港情報組織工作，指示另兩名被告監視在英國的流亡港人，包括前香港眾志主席羅冠聰等，又蒐集香港示威者資料。他們還被控涉企圖強行闖入英國某民宅。

這起案件24日在英國中央刑事法庭舉行第二次聽證會，63歲的袁松彪與38歲持香港及英國護照的衛志樑（Chi Leung Wai），獲准繼續保釋。案件押後至10月25日預審，明年2月10日在京士頓皇家法院正式開審，預計審理四至五星期。

至於第三名被告，37歲的崔克特（Matthew Trickett）日前被發現倒臥在伯克郡梅登黑德一個公園，證實死亡，控方決定中止檢控。英國警方則稱其死因沒可疑之處。

對於英國以國安法起訴袁松彪，中國駐英國大使館發言人表示，英方的虛假指控和惡劣行徑，是以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重侵犯在英中國公民的合法權益，嚴重損害中英關係。

該發言人表示，中方強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，實際保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職。他並稱，中國將採取「有力措施」，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。

大陸外交部駐港公署發言人25日也表示強烈譴責，批英方不實指控、政治操弄，稱英方作為是「干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，為被通緝的外逃反中亂港分子撐腰張目。」

該發言人強調，香港是中國的香港，中國堅決反對任何外部勢力以任何方式插手香港事務、干擾中國內政，「若英方一意孤行，中方將採取有力措施堅決應對」。

另外，大陸外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上已表示，中方對此英方此舉「表示強烈不滿和堅決反對」。

國安法 英國 通緝 香港

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