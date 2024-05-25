港媒：大陸外交部發言人汪文斌將卸任

香港「星島日報」報導，大陸外交部發言人汪文斌即將卸任，他在5月24日例行記者會後，特別與一些記者記者握手、合影。報導稱，他卸任後可能外派擔任重要國家大使或其他要職。

汪文斌24日下午主持召開大陸外交部例行記者會，在記者會最後，汪文斌說，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」，汪文斌在散場之後還和一些記者握手、合影，《星島》引述現場消息作出報導。

對照汪文斌先前主持記者會的慣用語，他通常會詢問「還有其他的問題嗎？」隨後接著說，「如果沒有的話，今天的記者會到此結束，謝謝大家！」。

公開資料顯示，汪文斌現年53歲，外交履歷豐富，曾在大陸外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及大陸駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使領館工作，於2013年至2018年擔任大陸外交部政策規劃司副司長，2018年至2020年擔任大陸駐突尼西亞大使。

2020年7月返回北京擔任外交部新聞司第一副司長、發言人，於2020年7月17日第一次亮相，成為大陸外交部第32任發言人。