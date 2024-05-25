大陸「帶路」工程隊在巴基斯坦遇襲5死 巴賠每人1664萬

今年3月26日，參與巴基斯坦北部「一帶一路」工程達蘇水電站的5名大陸工程隊人員遭遇自殺式炸彈襲擊而喪命，引發大陸與巴基斯坦外交關係緊張。最新消息指出，巴基斯坦將向大陸籍罹難者的家屬支付總共258萬美元的補償，平均每人51.6萬美元（約台幣1,664萬元）。

美國之音報導，巴基斯坦最高經濟管理機構經濟協調委員會23日批准給這些大陸籍罹難者的家屬258萬美元的補償，平均每人51.6萬美元。這個委員會另外也批准給在爆炸中死亡的巴基斯坦籍人士的家屬近9,000美元的賠償。

這起攻擊事件發生在香拉縣比沙姆（Bisham），距離巴基斯坦首都以北約四小時車程。當時一名自殺式炸彈襲擊者開著一輛裝滿炸藥的汽車撞向一個車隊，造成五名大陸籍工人和他們的巴基斯坦司機死亡。

據報導，巴基斯坦方面已確認襲擊者為一名阿富汗人，並聲稱這次襲擊是在阿富汗策劃的，指控阿富汗塔利班允許反對巴基斯坦的恐怖分子進入巴基斯坦境內實施攻擊，阿富汗當局對此否認。

目前有數千名大陸人在中巴經濟走廊（CPEC）工作，這是北京推出的全球一帶一路倡議下的一個耗資巨大的能源和基礎設施項目。大陸籍工人會受到當地分離主義團體的攻擊，他們認為該計畫是巴基斯坦政府掠奪礦產豐富的俾路支省寶貴資源的一部分。然而，沒有任何組織聲稱對3月這起襲擊事件負責。

大陸外交部長王毅本月15日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話時，要求巴方「全力保障中國在巴人員、專案和機構安全」，消除中國企業和人員的後顧之憂，並稱願與巴方進一步深化反恐安全合作。

報導稱，一支特種部隊和當地執法部門已經負責在巴基斯坦大陸公民的安全。