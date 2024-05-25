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美貿易代表署延長數百項中國產品301關稅豁免期到六月中旬

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美貿易代表署延長若干中國商品301關稅豁免期限。圖為山東青島的貨櫃碼頭，正在將貨櫃裝上船上，準備將中國產品運往美國。(美聯社)
美貿易代表署延長若干中國商品301關稅豁免期限。圖為山東青島的貨櫃碼頭，正在將貨櫃裝上船上，準備將中國產品運往美國。(美聯社)

據路透社，美國貿易代表署宣布將延長對352項及77項疫情相關類別中國進口商品的301關稅豁免期限，從原在5月31日到期延長到6月14日。部分豁免項目更將延長至2025年5月31日。

美國前總統川普政府藉旨在打擊貿易夥伴不公平行為的貿易法第301條，於2018年和2019年對中國徵收關稅。週五的宣布意味某些商品將繼續免徵進口關稅，這包括動物飼養機、直流電動馬達、血壓監測儀以及專為未連接網路的空調或暖氣系統設計的恆溫器。

美國貿易代表署表示，將把豁免期限延長至 6 月 14 日，是為了便於進行過渡。代表署表示，某些排除條款將延長至 2025年5月31日，以支持將採購轉移出中國的努力，或在中國境外產品供應仍然有限的情況下提供額外的時間。但U貿易代表署表示，許多產品將再次面臨關稅，其中包括102個類別，這些是沒有公眾做出進一步延期要求，或沒有證據顯示延長豁免會有助於將採購轉移出中國的項目。

這些產品類別包括車庫門開啟器、機動車輛用的開關、印刷電路板組件、電動摩托車、天然石墨以及一系列行李袋和郵差包等。

報導稱，美國總統拜登以安全考量為由，保留了川普政府對大量中國出口產品徵收的額外關稅，並增加了禁止出口先進半導體及其製造設備的新限制。

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