瓜地馬拉總統和賴清德視訊、外長參加520典禮 大陸禁止瓜國咖啡入境

瓜地馬拉出口業者公會昨天表示，中國已禁止該國咖啡和夏威夷豆入境。中國外交部今天不證實，但譴責瓜國總統與賴清德總統視訊會談，以及瓜國外長赴台參加520就職典禮，宣稱這種局面不利於瓜國產品輸中。

經濟學家報（El Economista）報導，瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）23日表示，最近幾天，中國大陸的客戶和營運商已通知咖啡和夏威夷豆生產商和出口商，來自瓜地馬拉的貨物將被扣留在中國的港口。

瓜地馬拉出口業者公會表示，這是「由於禁止從我國進口」。截至目前，中國尚未發表官方聲明，但實際上產品經銷商已要求停止發貨。

今天查詢中國海關總署官網，未顯示中方禁止瓜地馬拉咖啡和夏威夷豆入境。

據報導，瓜地馬拉外交部和經濟部表示，不會就此事發表評論。

據澎湃新聞，中國外交部24日下午舉行例行記者會，有記者針對這項消息提問。

中國外交部發言人汪文斌表示，中國和瓜地馬拉沒有外交關係，「目前還不掌握你所說到的情況」。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與包括瓜地馬拉在內的所有國家展開合作的根本前提。

他說，近期瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArévalo，另譯：阿雷瓦洛）與「台灣地區領導人」舉行視訊會見，瓜國外長「竄台」出席所謂的「520就職儀式」，嚴重踐踏一個中國原則，中方對此予以譴責。

汪文斌稱，這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。希望瓜地馬拉有關官員認清國際大勢，從國家和人民的利益出發，早日作出符合瓜人民利益的正確選擇。

數據顯示，中國與瓜地馬拉雙邊貿易，中方大幅出超，且今年以來進口瓜國商品大減。

瓜地馬拉出口業者公會數據顯示，2023年中國大陸向瓜地馬拉出口價值約55.8億美元的產品，涉及機械、車輛、電子、原料和製造業等。

瓜地馬拉去年對中國大陸出口額8200萬美元，主要產品有咖啡、鎳、鐵、鋼、夏威夷豆、銅、服裝、貴金屬、鋁和木材。

中國海關總署數據顯示，今年1至4月，中國大陸與瓜地馬拉雙邊貿易額為14億7815萬美元，其中出口14億4511萬美元，年增4.1%；進口僅3304萬美元，比去年同期大減80.1%。