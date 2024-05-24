強化呂宋海峽監測能力 菲律賓啟用巴丹群島警衛站
菲律賓海巡部門發言人巴里洛（Armand Balilo）周四宣布，於鄰近台灣的菲律賓北端巴丹群島（Batanes）建海岸警衛站，由菲律賓海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）啟用，該警衛站將允許菲律賓海岸警衛隊（PCG）打擊外國威脅和海上犯罪，包括非法貿易、販運、海盜和外國入侵。
菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）24日表示，新的警衛站距離臺灣不到200公里，將提高菲律賓監測呂宋海峽的能力。
巴里洛表示，該項目將提高菲律賓海巡部門在該地區的領海意識能力，特別是在搜救和監察菲律賓漁民方面，「該地區非常重要，因為它位於國家北端，我們需要監控那裡發生的事。」
隨著台海緊張情勢升高，巴丹群島戰略重要性引發關注。此前，巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）與加文會面，簽署協議備忘錄，將巴丹群島的馬哈濤港（Mahatao Port）開發為菲律賓海巡隊避風港。
據路透報導，在2023年間，在菲律賓的美軍可進入的軍事基地數量幾乎翻倍，包括三個面向臺灣的基地。中方曾表示，這些舉措是在為地區緊張局勢「火上澆油」。
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