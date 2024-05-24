快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

強化呂宋海峽監測能力 菲律賓啟用巴丹群島警衛站

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

菲律賓海巡部門發言人巴里洛（Armand Balilo）周四宣布，於鄰近台灣的菲律賓北端巴丹群島（Batanes）建海岸警衛站，由菲律賓海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）啟用，該警衛站將允許菲律賓海岸警衛隊（PCG）打擊外國威脅和海上犯罪，包括非法貿易、販運、海盜和外國入侵。

菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）24日表示，新的警衛站距離臺灣不到200公里，將提高菲律賓監測呂宋海峽的能力。

巴里洛表示，該項目將提高菲律賓海巡部門在該地區的領海意識能力，特別是在搜救和監察菲律賓漁民方面，「該地區非常重要，因為它位於國家北端，我們需要監控那裡發生的事。」

隨著台海緊張情勢升高，巴丹群島戰略重要性引發關注。此前，巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）與加文會面，簽署協議備忘錄，將巴丹群島的馬哈濤港（Mahatao Port）開發為菲律賓海巡隊避風港。

據路透報導，在2023年間，在菲律賓的美軍可進入的軍事基地數量幾乎翻倍，包括三個面向臺灣的基地。中方曾表示，這些舉措是在為地區緊張局勢「火上澆油」。

海巡 菲律賓

延伸閱讀

中共環台軍演 菲國防部長：台海演習是「內部問題」

今年第一號颱風「艾維尼」最快今生成 下周鋒面影響西半部雨炸2天

靜宜植樹活動 南非天主教樞機主教與菲律賓主教齊種樹

疫情紅利助攻 2021年台灣稅收彈升優於亞太鄰國

相關新聞

聯合國：關注台海局勢 重申台灣是中國的一個省份

聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）23日表示，正密切關注台海事態發展，敦促有關各...

羅文嘉出任海基會秘書長 與鄭文燦「雙文聯手」創新局

賴政府兩岸人事有了最新部署，前民進黨秘書長羅文嘉獲陸委會推薦，將出任海基會副董事長兼秘書長。兩岸人士認為，羅文嘉與準海基...

稱香港、台灣「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

香港舉重健力總會主席葉永玉兩度在公開致辭中將香港說為「國家」，引發香港特區政府表示「絕對不可接受」，要求調查並提出改善方...

賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨

總統賴清德就職後，中共展開圍台軍演。日經亞洲昨天刊文分析，中共總書記習近平在權衡處理台灣議題上，寄望國民黨在2026年地...

強化呂宋海峽監測能力 菲律賓啟用巴丹群島警衛站

菲律賓海巡部門發言人巴里洛（Armand Balilo）周四宣布，於鄰近台灣的菲律賓北端巴丹群島（Batanes）建海岸...

大陸對台軍事演習 陸學者：北京正釋出三大訊號

對於大陸對台軍演下台海前景，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯24日在上海復旦大學舉行的「中美『雙贏』是否可能」對話指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。