聯合國：關注台海局勢 重申台灣是中國的一個省份

聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）23日表示，正密切關注台海事態發展，敦促有關各方避免可能加劇地區緊張局勢的行為，但也重申聯合國對台灣作為中國一個省份的立場。

杜雅里克23日在例行記者會接受記者提問，他表示，在密切關注台灣海峽的事態發展。我們敦促有關各方避免可能加劇地區緊張局勢的行為。他也強調，聯合國在中國問題上，是以1971年的大會決議為指引。

當記者問到1971年的決議是否代表聯合國將台灣改為中國、中共，將中華民國改為中華人民共和國，以及其背後的意義，杜雅里克表示，「這意味著我們對台灣作為中國一個省份的立場。」

記者追問這是否意味對聯合國而言，中國可以隨時接管台灣？杜雅里克回應，「這完全不是我說的，我們敦促有關各方避免可能加劇地區緊張局勢的行為。」

綜合陸媒今日報導，皆大幅強調雅里克所提到的「台灣是中國的一個省」，並說明聯合國在1971年通過的第2758號決議，是承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表。