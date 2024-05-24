羅文嘉出任海基會秘書長 與鄭文燦「雙文聯手」創新局

賴政府兩岸人事有了最新部署，前民進黨秘書長羅文嘉獲陸委會推薦，將出任海基會副董事長兼秘書長。兩岸人士認為，羅文嘉與準海基會董事長鄭文燦都是出名的「行動派」，兩人同樣出身學運世代，也都是中壯世代，自有默契，賴清德總統在推動兩岸交流為主要業務的海基會安排「雙文聯手」，或試圖為當前兩岸情勢開創新局。

陸委會24日發布新聞稿表示，為因應賴總統上任後兩岸新局，推薦由羅文嘉先生擔任海基會副董事長兼秘書長，相信羅文嘉與鄭文燦搭配必能「強強聯手」，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展。

羅文嘉台大政治系畢業，大學時期曾參與野百合學運。畢業後投入政治工作，是陳水扁的重要幕僚，從陳水扁擔任立委時期，就擔任其國會助理，一路隨陳水扁進入台北市政府擔任新聞處處長兼發言人，後又助力陳水扁登上總統大位。

後歷經文建會副主委、客委會主委，並參選台北縣長、立委等敗選後，羅文嘉在2008年後漸漸淡出政壇。直到2019年重返民進黨中央擔任秘書長一職，於2020年蔡英文連任總統辭職後，羅文嘉持續助力賴清德佈局2024大選。

兩岸人士認為，羅文嘉出名的動作很快、創意想法很多，與準海基會董事長鄭文燦都是「行動派」。且羅文嘉、鄭文燦兩人年紀差不多，都是民進黨內野百合學運世代，想法相近，對彼此也熟悉，互動與默契沒有問題，對海基會業務推動來說是好事。

攤開賴總統的兩岸人事，海基會董事長鄭文燦56歲，海基會秘書長羅文嘉58歲；陸委會主委邱垂正58歲、陸委會政務副主委兼發言人梁文傑52歲，都是民進黨內的中壯世代。兩岸人士認為，這是不是代表賴總統想藉由這一批「中壯世代」在兩岸事務上有什麼「新的做法」，值得觀察。

羅文嘉在公開資訊上的兩岸事務經歷並不多，但他一直關心兩岸討論。1998年3月，從北市新聞處長卸任後赴美國史丹佛大學研究兩岸關係的羅文嘉，在史丹佛大學與大陸社科院的安排下，以訪問學人的身分訪問大陸，會見了海協會會長汪道涵、副會長唐樹備會面，以及大陸學術界人士。

2010年12月，羅文嘉曾與中國民運人士王丹成立「兩岸民主與文化交流研究室」，希望跳脫官方及政黨層次，建構一個由下而上的公民平台，推動台海兩岸公民社會的對話。

據了解，目前海基會已預定6月7日召開董監事會，推選鄭文燦為海基會董事長。而秘書長是由董事長提名，經董事會同意聘任之，預計同一日也能完成相關程序。