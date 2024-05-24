快訊

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

稱香港、台灣「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港舉重健力總會主席葉永玉曾兩度在公開致辭中將香港說為「國家」。（圖／取自香港舉重健力總會官網）
香港舉重健力總會主席葉永玉曾兩度在公開致辭中將香港說為「國家」。（圖／取自香港舉重健力總會官網）

香港舉重健力總會主席葉永玉兩度在公開致辭中將香港說為「國家」，引發香港特區政府表示「絕對不可接受」，要求調查並提出改善方案。香港舉重健力總會24日在官網公布，葉永玉因私人原因辭職。

葉永玉3月在一場舉重邀請賽致辭，將香港形容為「比較小的國家」，當時總會回應是口誤。隨後在5月6日「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」開幕致辭，她稱「比賽共有13個國家參與」，而實際上香港及台灣分別以地區身份參賽，總會解釋，葉是錯誤地沒有提及「地區」二字，承認是嚴重疏忽。

香港特區政府10日發布聲明表示，此表述涉嫌違反一國原則，是絕對不可接受。特區政府強調，其十分重視該會接連出現不同程度的錯誤事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，並提出改善方案，向政府彙報。

據《觀察者網》，香港文化體育及旅遊局針對葉永玉辭職24日一事，感謝港協暨奧委會就事件的積極跟進，希望總會重新出發，並已要求港協暨奧委會對轄下體育總會加強管理，認真看待國家觀念培訓，防止同類事件再發生。

據公開資料介紹，葉永玉是香港首位骨科女醫生、港大醫學院骨科學系副教，38歲才為了健身開始練習舉重。葉永玉致力參與推動舉重健力運動數十年，更連續10年贏得香港健力賽女子總冠軍，有「香港女長青大力士」、「大力媽媽」之稱，除了擔任香港健力總會主席，還是國際健力總會一級裁判、國際舉重聯會裁判。

裁判 香港 體育

延伸閱讀

港產太空人／消息：警隊女總督察黎家盈獲選載荷專家 擁博士頭銜

香港法條還有「女皇陛下」、「總督」字眼 港府擬修訂

7成港人反對垃圾收費 分析：李家超上任後最大民意考驗

韓BIGBANG前成員勝利移民香港？ 港府︰沒接獲人才申請

相關新聞

稱香港、台灣「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

香港舉重健力總會主席葉永玉兩度在公開致辭中將香港說為「國家」，引發香港特區政府表示「絕對不可接受」，要求調查並提出改善方...

陸國防部發言人批賴清德挑戰一中原則 稱「玩火者必自焚」

據大陸國防部網站，大陸國防部發言人吳謙就解放軍東部戰區位台島週邊開展聯合演習，以答記者問形式回應美軍對此次演習表示擔憂的...

港產太空人／消息：警隊女總督察黎家盈獲選載荷專家 擁博士頭銜

中國大陸國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。香港創新科技及工業局局長孫東日前表示，很快就有好消息公布，他有信心香港至少有一人

陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」

近日有消息指出，中國官方近日即將推出貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」的聊天機器人，以期在管控言論自由的同時與美國...

香港法條還有「女皇陛下」、「總督」字眼 港府擬修訂

香港立法會大會22日就《2024年成文法（雜項規定）條例草案》進行首讀，草案建議就多條條例作出修訂，刪去過時及已不適應香...

｢官場小說家｣主動躺平 四川政協前副主席遭雙開

曾著有多部小說文集的「官場小說家」，四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧於去年11月被查。中央紀檢委網站23日公布他被開除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。