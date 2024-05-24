共軍對台軍演 中國國防部重彈反獨論調

中共解放軍東部戰區昨天開始進行對台軍演。中國國防部新聞發言人吳謙今天聲稱，「『台獨』挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一」。

中共當局不滿總統賴清德在就職典禮上的講話，昨天宣布進行「聯合利劍—2024A」演習。

據中國國防部消息，吳謙今天表示，近日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊展開聯合演習，檢驗部隊聯合作戰實戰能力。

他聲稱，這次行動打的是「台獨囂張氣焰」，懾的是外部勢力干涉介入，完全「合理合法、正當必要」。

吳謙說，「台灣地區領導人」上任就嚴重挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。這完全是在玩火，玩火者必自焚。

吳謙又稱，「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事」。中國人民解放軍以實際行動捍衛國家主權和領土完整。「『台獨』挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一」。

賴清德20日在就職演說上表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

中共當局認為賴清德的說法是「台獨自白」。23日，中共解放軍東部戰區宣布對台軍演。