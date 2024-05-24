陸國防部發言人批賴清德挑戰一中原則 稱「玩火者必自焚」

據大陸國防部網站，大陸國防部發言人吳謙就解放軍東部戰區位台島週邊開展聯合演習，以答記者問形式回應美軍對此次演習表示擔憂的表態，他表示，這次行動打的是「台獨」囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入，完全合理合法、正當必要。他並批判台灣領導人上任就挑戰一中原則，稱這完全是在玩火，玩火者必自焚。

記者問，近日，東部戰區位台島週邊進行聯合演習。美軍官員稱，此舉加劇台海緊張局勢，令人擔憂。請問對此有何回應？吳謙答稱，近日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島週邊進行聯合演習，檢驗部隊聯合作戰實戰能力。這次行動打的是「台獨」囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入，完全合理合法、正當必要。

他說，台灣地區領導人上任就嚴重挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，把台灣同胞推向兵兇戰危的險境。這完全是在玩火，玩火者必自焚。

吳謙表示，台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事。中國人民解放軍以實際行動捍衛國家主權和領土完整。 「台獨」挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。