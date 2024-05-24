港產太空人／消息：警隊女總督察黎家盈獲選載荷專家 擁博士頭銜

中國大陸國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。香港創新科技及工業局局長孫東日前表示，很快就有好消息公布，他有信心香港至少有一人入選。消息指，香港一名女警最終入選為載荷專家。

載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔任各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員，而今次載荷專家選拔，是在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔，今次入選的女警，據悉，為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

中國大陸國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。

消息指，一名女警最終入選為載荷專家，據悉，她為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。

孫東日前表示，香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」，他又指最終選拔結果料很快就有好消息公布，有信心香港至少有一人入選成預備航天員。

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超去年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

中國航天員科研訓練中心研究員、載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬早前接受訪問時稱，在港澳選拔載荷專家，沒有性別方面限制，在「定選」階段會對候選者進行深入的考察，不僅了解候選人情況，同時要其家屬，包括共同生活的人進行指定醫院體檢，避免有遺傳性、傳染性疾病。

被問到今後港澳載荷專家將可能執行哪些任務，黃偉芬表示，載荷專家主要是在太空站從事科學研究工作，至於未來的載人登月計劃是否可能有份？黃偉芬表示，載人登月的航天員需要有過飛行經驗、傾向於由職業航天員來執行載人登月任務。

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文章授權轉載自《香港01》