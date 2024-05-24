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港產太空人／消息：警隊女總督察黎家盈獲選載荷專家 擁博士頭銜

香港01／ 撰文：韋景全
李家超在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面。（李家超Facebook）
李家超在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面。（李家超Facebook）

中國大陸國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。香港創新科技及工業局局長孫東日前表示，很快就有好消息公布，他有信心香港至少有一人入選。消息指，香港一名女警最終入選為載荷專家。

載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔任各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員，而今次載荷專家選拔，是在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔，今次入選的女警，據悉，為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

中國大陸國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。

消息指，一名女警最終入選為載荷專家，據悉，她為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。

孫東日前表示，香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」，他又指最終選拔結果料很快就有好消息公布，有信心香港至少有一人入選成預備航天員。

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超去年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

中國航天員科研訓練中心研究員、載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬早前接受訪問時稱，在港澳選拔載荷專家，沒有性別方面限制，在「定選」階段會對候選者進行深入的考察，不僅了解候選人情況，同時要其家屬，包括共同生活的人進行指定醫院體檢，避免有遺傳性、傳染性疾病。

被問到今後港澳載荷專家將可能執行哪些任務，黃偉芬表示，載荷專家主要是在太空站從事科學研究工作，至於未來的載人登月計劃是否可能有份？黃偉芬表示，載人登月的航天員需要有過飛行經驗、傾向於由職業航天員來執行載人登月任務。

延伸閱讀：

港產太空人／孫東：男女候選人晉身定選 期待很快有好消息公布

港產太空人／中大、理大、城大等均有人參選　涉物理、工程等範疇

文章授權轉載自《香港01》

北京 太空人 女警

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