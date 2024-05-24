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香港法條還有「女皇陛下」、「總督」字眼 港府擬修訂

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港部分法條中還有「女皇陛下」、「總督」等字眼， 香港立法會大會22日就《2024年成文法（雜項規定）條例草案》進行首讀，港媒則指，法條直到香港主權「回歸」近27年後才修訂，姍姍來遲。中新社
香港部分法條中還有「女皇陛下」、「總督」等字眼， 香港立法會大會22日就《2024年成文法（雜項規定）條例草案》進行首讀，港媒則指，法條直到香港主權「回歸」近27年後才修訂，姍姍來遲。中新社

香港立法會大會22日就《2024年成文法（雜項規定）條例草案》進行首讀，草案建議就多條條例作出修訂，刪去過時及已不適應香港憲制地位的條文字眼，包括「女皇陛下政府」、「總督」等。港媒大公文匯網評論指出，直到香港主權「回歸」近27年後，市民才赫然發現多項法例還帶有「強烈殖民色彩」的字眼，是一次姍姍來遲的修訂，超乎香港市民與英國人的意料。

根據草案，「女皇陛下政府」、「總督」、「維多利亞」、「立法局」等與英國管治香港相關的法律字眼均會廢除，例如《郵政署條例》（第98章），商務及經濟發展局建議廢除「英國郵政署署長」的提述，並建議以「行政長官會同行政會議」取代「總督會同行政局」；以「特區政府」取代條文中的「官方」（英文文本內的「Crown」）。

香港律政司代理司長張國鈞22日表示，律政司每隔一段時間就會提交《成文法（雜項規定）條例草案》，以綜合條例草案的方法，對多條條例有效率地作出修訂，且是屬於輕微、技術性及無爭議的修訂，但有助於更新或改善現行的法例，這樣可以免去為每一條只涉及少量修訂的條文，逐一申請提交法案檔期的需要。

他續稱，自上一部條例草案在2020年獲立法會通過後，港府認為現在有需要再提出草案，以對不同條例作雜項修訂，更借這個機會對一些不切合香港憲制地位的提述，在多條條例中作出簡單、直接的適應化修改，並以綜合方式廢除若干條例當中過時條文或提述。

張國鈞表示，條例草案分為15部分，建議修訂大致可分為兩組，第一是不含法律適應化的修改，共處理約20條主體條例及12條附屬法例。其次是含有法律適應化的修改，共處理約19條主體條例，及44條附屬法例。

立法會 英國 香港

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