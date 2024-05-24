新加坡副總理：台灣是亞洲最危險的引爆點之一
在共軍在台灣周邊舉行軍演之際，新加坡副總理顏金勇24日表示，隨著美中競爭加劇，台灣已為亞洲「最危險的引爆點」之一。
顏金勇在東京的日經論壇上表示，「台灣是美中關係中最敏感的議題之一」，「台海爆發任何衝突不只將對各方關係人帶來可怕後果，還有全世界」。
他表示，美中關係影響世界最深遠，「但遺憾的是，其特點卻是深度的懷疑和不信任」「在彼此都是對方為敵人時，出現意外和誤判的風險就會升高」。
顏金勇呼籲美國和中國大陸針對台灣等議題，建立信任並攜手合作，只要有和平和穩定，區域經濟將繁榮發展。
他認為，中國大陸的影響力增強、以及擴增全球角色的企圖心，意味著其行動和言語常受到世人關注，也遭受不同角度的解讀，「中國如何運用其影響力回應，將大幅影響該地區各國的回應」，但「中國是個地緣戰略現實」，「孤立或排除中國對大家都不利」。
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