日月譚天評軍演：台獨不懸崖勒馬 等待的是雷霆萬鈞

中共解放軍東部戰區23至24日位台島週邊展開「聯合利劍－2024A」演習，央視資深政經記者「日月譚天」刊文表示，這場軍演就是正告賴清德：「膽敢謀『獨』挑釁，利劍馬上出鞘」，他並稱「台獨若還不懸崖勒馬，等待其的就是雷霆萬鈞」。

日月譚天表示，針對這次演習範圍與內容，有幾個顯著特徵突顯出這次解放軍前所未有的打「獨」模式。一是「聯合利劍」演習未來可能常態化，代碼「A」意味著後續不排除會有「B」「C」⋯⋯的可能；二是五個「包圈圈」，將台澎、金、馬、東引與烏丘嶼，從北、南、東三個方向把台灣島團團圍住。

三是島鏈內外一體連動；四是抵近「民進黨當局」的「戰略後方」、「戰時第二指揮所」——台空軍花蓮基地進行軍演；五是「點、線、面」三個維度對台灣島形成威逼態勢。日月譚天指出，這次軍演的兵力規模更大，「實戰化味道更濃」。

日月譚天引述分析指，從幾次「圍台軍演」來看，「台獨」每挑釁一次，大陸在台海的軍事懾壓行動就會向島內縱深更進一步。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，解放軍「圍台軍演」突破「海峽中線」。2023年4月，時任總統蔡英文訪問美國，解放軍「圍台軍演」、航空母艦東巡，台灣「防衛後方」不復存在。

日月譚天認為，這次針對賴清德謀「獨」挑釁的演習更是實現了新突破。解放軍此次重點演練了封鎖台灣島的新模式。當天，福建海警也組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，完全突破了「民進黨當局」所劃設的所謂「禁限制水域」。

中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇表示，反制裴洛西訪台後的「六向鎖台」軍演模式仍在一步步精進、強化，不僅「環島」、「鎖台」成為解放軍對台軍演的新常態，「反切香腸」也成為新常態。這充分說明，「台獨」越挑釁，解放軍就越收緊封鎖線，加快實戰戰備，加強反介入和區域拒止。

日月譚天表示，解放軍在台海的軍事行動已經逐步實現了「關門打狗」、「鎖鱉甕中」，航母東巡、內阻外封，證偽「中線」、常態管控，平戰一體、聯戰當鋒，「台獨若還不懸崖勒馬，等待其的就是雷霆萬鈞」。