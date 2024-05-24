兩次稱香港為國家 香港舉重健力會主席請辭

香港舉重健力總會今天宣布，主席葉永玉因私人原因請辭，葉永玉此前曾兩次公開稱香港為「國家」。

舉重健力會上午刊登啟事，指葉永玉因私人原因，即日起辭總會主席，暫由第一副主席余森波代理。

3月以來，葉永玉接連兩次在比賽中致辭時引發「港獨」爭議風波，包括3月在灣仔伊利沙伯體育館舉行的邀請賽致辭時，稱香港「比較細（小）的國家」。

本月初，她在另一項香港及中華台北參加的比賽中致辭時，提及13個國家參加，沒有把香港及中華台北從「國家名單」中分隔出來。

舉重健力會之後發表聲明，指葉永玉講話的原意並非指香港及中華台北是國家，沒有「港獨」的意思，並就此致歉，但港府不接受解釋，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，葉永玉接連發生同樣錯誤是不可接受的。