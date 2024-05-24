中共持續對台軍演 檢驗聯合奪權打擊等能力
中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今天表示，24日持續對台展開軍演，包含島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。
中共解放軍東部戰區今天上午再度釋出對台軍演訊息，除了發布上午的軍演科目外，還發布了一則「進！圍！鎖！東部戰區發布多方向抵近台島和環外島戰巡演練」模擬動畫。
這則動畫配上警示意味濃厚的背景音樂，並以台灣為主要目標，配上「重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目」、「艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」等文字。
這一模擬動畫的台灣最後的畫面是被共軍包圍的圖示，顯見中共再進一步強調文攻。
昨天中共解放軍宣布展開連續2日的「聯合利劍—2024A」演習。解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，開展聯合演訓。
昨天下午解放軍在台灣周邊海空域展開對海突擊、防空反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。
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