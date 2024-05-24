港媒：香港女警獲選為中國航天員

據報導，香港一名女警獲北京方面挑選為航天員，將有機會登陸月球。

2022年10月，北京方面宣布展開第4批預備載荷專家選拔，並首次在香港舉辦；星島日報今天報導，選拔程序已接近尾聲，短期內將會公布結果。

報導透露，代表香港入選的載荷專家是一名女警務人員。

報導表示，中國載人航天工程辦公室早前指出，第4批預備載荷專家入隊後，有機會實現中國人登陸月球的工作，即將有港人可登陸月球。

在這次選拔中，港方有120人報名，主要來自各大學、研發中心、科學園及政府各部門等，當中包括生物、醫學、機械工程、電子工程專家。

這批載荷專家的身分及背景一直都相對保密。

按照中國大陸的分類，太空人分為職業和非職業兩類，職業類是指專門從事航太飛行工作的太空人，非職業類是臨時到太空工作或活動的太空人，泛稱載荷專家，專責在太空站進行科學與應用研究等實驗工作。