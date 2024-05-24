港府接觸英方駐港人員 反映倫敦辦人員被捕一事

香港當局首次就駐倫敦經貿辦事處人員被捕一事，接觸英國駐港總領事館人員，要求英方盡快公布事件詳情及公正處理事件。

港府公布，因英國駐港總領事當時不在香港，香港商務及經濟發展局局長丘應樺昨天就事件與英國駐港副總領事會晤，再次表明港府對事件的關注，包括其中一名被捕者死亡一事。

丘應樺要求英方盡快公開事件詳情，讓公眾了解事實真相，免卻不必要揣測；他重申，英方必須公正處理事件，保障被捕者的合法權益，確保經貿辦的正常運作。

他強調，香港駐倫敦經貿辦的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域的交流，並提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。

此外，經貿辦也會統籌及安排香港官員到當地進行職務訪問，為了保障相關官員的訪問行程順利和安全，經貿辦會安排當地保全公司為有關官員的行程提供保全服務及協調交通安排。

他說，經貿辦平常也會作出合適的保全安排，以確保辦公室及其人員的安全。

丘應樺表示，經貿辦的上述活動一直依法進行，英國政府有義務確保經貿辦的正常工作和活動不受干擾，有序進行。

綜合各方報導，英國當局早前依國安法起訴3名男子，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人，被捕者包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，他曾任香港警司，其餘兩人為衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）及前英軍崔克特（Matthew Trickett）。

據報導，19日崔克特被發現在倫敦附近一個公園死亡。