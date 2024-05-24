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陸央媒今再刊文群批賴清德「推進台獨」：必遭嚴懲

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共解放軍在台海、金馬周邊展開「聯合利劍-2024a」演習進入第二天，中共央媒24日再群起刊文，批評賴清德總統「推進台獨，必將嚴懲」。本報資料照
中共解放軍在台海、金馬周邊展開「聯合利劍-2024a」演習進入第二天，中共央媒24日再群起刊文，批評賴清德總統「推進台獨，必將嚴懲」。本報資料照

中共解放軍在台海、金馬周邊展開「聯合利劍-2024a」演習進入第二天，中共央媒24日再群起刊文，批評賴清德總統「推進台獨，必將嚴懲」。更有評論稱，「台獨分裂勢力每興風作浪一次，我們（陸方）捍衛一個中國原則的力道就會加大一分」。

人民日報24日在四版再以近全版報導賴清德就職演說以及「聯合利劍-2024a」演習。人民日報評論員再批賴總統520演說大肆宣揚所謂主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等「分裂謬論」，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動台灣問題國際化 ，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

人民日報評論稱，這樣一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，態度極為猖獗，主張更加激進，「如此倒行逆施，必遭嚴懲，加速台獨分裂勢力覆滅」。

新華社電訊在三版刊出評論文章「堅決懲戒謀『獨』挑釁，堅定捍衛國家利益」。文章指出，「聯合利劍-2024a」演習是對「台灣地區」領導人520演講釋放謀「獨」挑釁危險信號的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告。

文章表示，台海演兵、利劍高懸，這場大規模實兵演習正當及時必要，展現了捍衛國家主權和領土完整、維護核心利益的堅強決心、堅定意志、強大能力，彰顯了我們對任何形式的「台獨」分裂行徑零容忍、不安寧和對外來干涉敢於鬥爭的嚴正立場。

解放軍報在三版刊出「鈞聲」文章指，歷史大勢不可阻擋，「台獨」注定死路一條。對於賴清德這類顛倒是非、逆流而動，為一己私慾不惜破壞台海和平穩定，肆意將台灣裹挾到兵兇戰危境地的頑固台獨分子，「就要用他們聽得懂的方式堅決回擊」，絕不為任何形式的台獨分裂言行留下任何空間和機會。

文章更稱，「台獨分裂勢力每興風作浪一次，我們捍衛一個中國原則的力道就會加大一分」。

中國青年報則在頭版刊文，指賴清德「倚外謀獨」必遭嚴懲。文章表示，賴清德演說面對外國頻頻獻媚，標榜台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，公然感謝美國所謂軍援。這些「倚外謀獨」的言論把台灣定位為外部勢力的「馬前卒」。

文章強調，「不論是賴清德還是其他包藏禍心的島內政客都要心中有數：挑釁一次，反制一次；挑釁越烈，反制越甚」。

台獨 演習 賴清德

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