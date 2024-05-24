快訊

疑中邪？學生稱「看見不明物體」！花蓮某國中墾丁畢旅4女1男抽搐、發抖、躁動

楊丞琳22名台明星喊「回歸祖國」！陸網瘋傳「未表態名單」轟：別賺人民幣

新垣結衣、星野源一結婚就分居！日本人為何推崇「分居婚」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中巴共識：反對割裂世界 製造封閉的政治或經濟集團

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨23日在北京會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。雙方就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見並共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，《共識》認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

這份關於烏克蘭危機的中巴共識共包括如下六點共識：

一、呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

二、認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。各方應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直到達成全面停火。中巴雙方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

三、應增加對相關地區人道援助，以防止更大規模的人道危機。應避免攻擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等平民和戰俘。支持衝突當事方交換戰俘。

四、反對使用大規模殺傷性武器，特別是核武和生化武器。盡一切可能防止核子擴散，避免核危機。

五、反對攻擊核電廠等和平核設施。各方均應遵守核安公約等國際法，堅決避免人為核事故。

六、反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。呼籲在能源、貨幣、金融、貿易、糧食安全以及保護油氣管道、海底光纜、電力能源設施、光纖網路等關鍵基礎設施安全議題上加強國際合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

雙方歡迎國際社會成員支持並加入以上共識，共同為推動局勢降溫、勸和促談發揮建設性作用。

外交部 烏克蘭

延伸閱讀

王毅與巴總統顧問會談：中巴為代表的「全球南方」群體性崛起

巴西版馴鹿寶貝！正妹跟騷已婚醫師5年被捕 一天內打500電話

巴西南部致命洪災釀逾百死 災民重建家園路遙遙

巴西南部洪災 外籍移民檢舉避難所仇外行為

相關新聞

王毅與巴總統顧問會談：中巴為代表的「全球南方」群體性崛起

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨23日在北京同巴西總統首席特別顧問阿莫林舉行會談。王毅表示，中國...

英防相稱中國正在向俄提供致命援助 陸使館：無中生有

中國大陸駐英國大使館發言人針對英國國防大臣夏普斯稱中國正在或準備向俄羅斯提供「致命援助」，以答記者問方式回應稱，英方政治...

中巴共識：反對割裂世界 製造封閉的政治或經濟集團

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨23日在北京會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。雙方就推動政治解決烏克蘭...

春哥侃陸／陸農業部長唐仁健被查落馬 原因成謎從幾個說法見端倪

中國大陸10年查處貪官數以百萬計，但近日中國大陸農業部長唐仁健落馬，還是引來一片哇哇聲，連中共體制內官員都有人說「震驚」，除唐仁健個人經歷特別、查處時間背景特殊之外，關鍵還在拉他下馬的原因仍然成謎。歸納近期不同故事，唐仁健被即時拿下即時公布，看來是不得不辦…

陸委會：推兩岸觀光 願積極回應陸方

賴清德總統就職演說提到，希望兩岸「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就...

習近平召開企業專家座談會 談改革四大堅持：絕對不能動搖

中國經濟低迷之際，中共總書記習近平今天召開企業和專家座談會，強調進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。