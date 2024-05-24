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王毅與巴總統顧問會談：中巴為代表的「全球南方」群體性崛起

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2024年5月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同巴西總統首席特別顧問阿莫林舉行會談。 大陸外交部網站
2024年5月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同巴西總統首席特別顧問阿莫林舉行會談。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨23日在北京同巴西總統首席特別顧問阿莫林舉行會談。王毅表示，中國和巴西都是發展中大國和新興經濟體代表，同為金磚主要成員，兩國關係超越雙邊範疇，具有戰略性和全局性影響。他表示，以中國和巴西為代表的「全球南方」國家實現群體性崛起，推動世界力量對比更加均衡合理。中國將全力支持巴西作為今年二十國集團輪值主席國工作，願與巴方和其他G20成員共同努力，確保二十國集團裡約峰會成功。

訊息稱，雙方就烏克蘭危機深入交換意見，共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》。一致認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，各方應為恢復直接對話創造條件。支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。歡迎國際社會成員支持並加入共識，共同為推動局勢降溫發出強有力聲音，為勸和促談發揮建設性作用。

阿莫林表示，巴中關係超越雙邊範疇，具有戰略意義。巴中關係良好發展不僅有利於兩國，也為維護發展中國家共同利益發揮重要作用，有利於世界和平穩定。巴方高度重視對華合作。中國是巴西最大的市場，兩國貿易額已接近2,000億美元，仍有巨大發展潛力。

王毅說，今年是中巴建交50週年。在這項承前啟後的重要歷史節點，雙方應繫統總結兩國關係50年發展的成功經驗，結合國際情勢變化和各自發展戰略，以前瞻性眼光做好戰略規劃，為中巴關係注入新的時代內涵，確定新的發展目標，共同迎接下一個「黃金50年」。

王毅說，中巴兩國沒有地緣政治矛盾，沒有現實利益糾紛，經濟高度互補，利益深度融合，對重大國際區域議題立場相近。這是中巴之間最寶貴的戰略資產、最重要的共同利益，也是雙方深化互信合作的政治基礎。中方重視巴西的國際地位與影響，始終將巴西置於外交全局的優先位置，願同巴方以建交50週年為契機，密切高層交往，加強戰略協調、凝聚戰略共識，提升兩國關係定位，加強發展策略對接，為世界和平與發展貢獻更多正能量。

王毅指出，現今世界面臨百年未有之大變局，國際情勢變亂交織，熱門議題此起彼落。令人欣慰的是，以中國和巴西為代表的「全球南方」國家實現群體性崛起，推動世界力量對比更加均衡合理。中方重視推動同南共市和拉共體合作，願同巴方加強協作，並推動中拉關係取得更大發展。

阿莫林表示，巴方願同中方密切溝通，規劃各領域合作，擴大貿易投資規模，拓展人工智慧、數位經濟等新領域，不斷充實巴中全面戰略夥伴關係的內涵。魯拉總統高度重視消除貧困，中國在這方面取得了令人矚目成就，雙方可加強交流合作。巴中在許多重大議題上立場一致，巴方支持拉中加強合作，願同中方在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊平台密切協調配合，共同維護多邊主義，反對霸權主義。

巴西 王毅

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