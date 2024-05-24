英防相稱中國正在向俄提供致命援助 陸使館：無中生有

中國大陸駐英國大使館發言人針對英國國防大臣夏普斯稱中國正在或準備向俄羅斯提供「致命援助」，以答記者問方式回應稱，英方政治人物有關言論完全是無中生有。

陸駐英使館發言人稱，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。在軍品出口方面，中方一向採取慎重、負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。

他表示，我們奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上澆油，認真反思自身在國際和平與安全問題上扮演的角色，真正為世界和平與正義做點事。

陸駐英使館稍後又針對中國產能過剩問題，回應部分報導稱，中國新能源產業發展優勢來自中國政府補貼等非市場行為，是「不公平競爭」，他表示，這種說法毫無道理，中方堅決反對。中國新能源產業優勢是技術、市場、產業鍊等多重優勢的體現，是靠真本事獲得的，而不是靠政府補貼形成的，不存在所謂「不公平競爭」。

他說，中國新能源產業歷經數十年長足發展，競爭優勢根植於中國超大規模市場優勢、完整工業體系和豐富人力資源，更離不開企業對研發創新的巨大投入以及企業家的不懈奮鬥精神。

發言人稱，說到非市場行為和不公平競爭，歐盟、美國等部分已開發經濟體近年來出台的有關法案不僅對補貼明碼標價，而且充斥排他性、歧視性條款，這是市場行為嗎？有關國家還非法制裁中國實體和個人，這是公平競爭嗎？炒作所謂中國「產能過剩」只是為新的貿易保護措施和市場霸凌行徑提供藉口。

他說，歷史證明，補貼補不出產業競爭力，保護也保不出真正強大的企業。打壓中國新能源產業只會造成「多輸」局面。各方應秉持開放心態，依國際經貿規則妥處分歧，共同維護全球產供鏈穩定。執意將經貿問題政治化、泛安全化，侵害中方正當權益，中方必將堅決反擊。