陸委會：推兩岸觀光 願積極回應陸方

賴清德總統就職演說提到，希望兩岸「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。」陸委會副主委梁文傑昨天透露，我方表示會將陸方就觀光提出的條件列入考慮，並做出「積極的回應」。他也喊話北京方面能儘快就觀光和開放陸生來台這兩項議題與我方溝通。

大陸文旅部上月底宣布，將開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊，「有條件」鬆綁兩岸旅遊。

陸委會昨天下午舉行賴政府上任後首次例行記者會。就兩岸重啟觀光，副主委兼發言人梁文傑指出，雖然大陸方面提出了一些要求與前提，並不符合我方的期待，也和疫情之前的狀況不一樣，但他強調，會將陸方的要求「列入考慮」，而且會作出「積極回應」。他說，我方主要的考慮是，台灣旅客有沒有辦法得到充分的權益保障。

兩岸觀光至今未解，業者喊話六月解除組團赴陸禁團令。交通部長李孟諺昨指出，五二○後局勢每日都有新變化，最近會跨部會協商，針對六月出團有明確結論，期待在五月底前有方案，當然也不排除我方先釋出善意，但大陸宣布演習，不曉得是否會增加國安考量。

李孟諺指出，賴清德總統提到兩岸以對等、互惠方式增加觀光交流，目前也是朝這個方向努力，當然希望朝向開放，但五二○後局勢每日都有新變化，方案還在做最後研商。

他表示，不排除我方先釋出善意，但不要我方釋出很大善意後又被打臉，當然還是循序漸進最好，人民多交流能減少誤會跟誤判，期待兩岸在觀光、學術、就學有更多交流。

李孟諺說明，台灣現在有開放赴陸自由行，對岸前陣子僅開放福建到馬祖，我方開得幅度還是比較大。今年一到二月我國自由行到大陸每月十八至廿萬人次左右，三月到五月加上團客有廿一至廿三萬人次，自由行還是大宗，期待兩岸互相開放，增加彼此交流。

李孟諺指出，我方的對等是指開放自由行，對岸卻把對等誤解成「國與國」，變成政治解讀、變成兩國論，把民生事務過度政治化。