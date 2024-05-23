兩岸關係才一度回暖…陸全國台企聯批賴清德談話：大失所望、憂心忡忡
總統賴清德5月20日就職演說拋出兩岸論述後，引起北京極大不滿，而大陸全國台企聯發表聲明表示，對賴的談話「大失所望、憂心忡忡」。
大陸全國台企聯23日晚間以聲明提到，賴清德就職演說後「兩岸社會各界一片譁然」，內容提到，「本會會員和廣大台商儘管原本就沒指望他會在兩岸關係方面釋出多少善意，但他充滿分離主義邪念、野心、挑釁與算計的言論，仍讓人感到有很大落差」，聲明強調「我們總的感受是大失所望、憂心忡忡」。
聲明表示，今年初以來，兩岸關係一度出現了令人欣慰的回暖跡象，馬英九、洪秀柱、夏立言、傅崐萁等先後率團訪陸，掀起一股兩岸交流的熱潮。與此同時，大陸呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航、特別是希望儘快恢復開通天津、西安、海口等30家直航航點，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。這些積極的舉措得到了兩岸民眾的廣泛讚賞。
聲明最後呼籲，「真誠希望民進黨當局能夠順應民意、走兩岸關係和平發展的正道，而不是違逆民意、走挑釁對抗的邪路」。重申台企聯和廣大台商堅定堅持「九二共識」，堅定不移地做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。
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