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因「主動躺平」落馬！四川省政協前副主席黨籍、公職雙雙遭開除

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因「主動躺平」落馬！四川省政協前副主席黨籍、公職雙雙遭開除

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
四川省政協原黨組成員、副主席因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（圖／取自天眼新文）
四川省政協原黨組成員、副主席因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（圖／取自天眼新文）

中央紀委國家監委網站通報23日通報，四川省政協原黨組成員、副主席因嚴重違紀違法被雙雙開除黨籍和公職，據通報內容，楊克寧是首位被指其「主動躺平」的「老虎」（意指被查落馬的中管幹部）。

通報顯示，經查楊克寧喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央重大決策部署打折扣，懶政怠政，主動「躺平」，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動。

此外，楊克寧違規為其子操辦婚宴，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動；違規為他人職務調整和晉升提供幫助，違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股份，利用職權為其子經商辦企業謀利；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，楊克寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪。依有關規定給予楊克寧開除黨籍處分，並由國家監委給予其開除公職處分。

上觀新聞指出，過去一年中紀委曾多次懲治「躺平式幹部」，意指其不實幹不擔當、對工作被動應付。《中國紀檢監察》2021年刊登《看看這些不推不幹的「躺平式幹部」》文章指出，應選任一大批幹將（具有才幹能力的人）、闖將（衝鋒陷陣的猛將），讓躺平式幹部躺不住，讓混日子沒有市場。

幹部

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