習近平召開企業專家座談會 談改革四大堅持：絕對不能動搖

中國經濟低迷之際，中共總書記習近平今天召開企業和專家座談會，強調進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，並列舉四大堅持「絕對不能動搖」。

新華社報導，習近平22日下午在山東省考察調研。23日下午在濟南市主持召開企業和專家座談會，知名經濟學者周其仁和中國國產運動品牌安踏高層等人在座談會中發言。專家學者發言後，習近平發表重要講話。

他表示，要堅持守正創新，改革無論怎麼改，「堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖」，同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看準了就堅定不移抓。

習近平說，進一步全面深化改革，要錨定「完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」這個總目標，堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾。

他提到，完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制，進一步解放和發展社會生產力、增強社會活力。推進經濟體制改革要從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起，在解決實踐問題中深化理論創新、推進制度創新。

在民生方面，他提到要注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、托幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，使改革能夠讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

座談會中，9名企業和專家代表先後發言，就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、建立健全民營企業治理體系、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強人民群眾改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等提出意見建議。

這9人分別是：國家電力投資集團有限公司董事長、黨組書記劉明勝，深圳市創新投資集團有限公司董事長、黨委書記左丁，安踏體育用品集團有限公司董事局主席丁世忠，浙江傳化集團有限公司董事長徐冠巨，德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全，香港馮氏集團主席馮國經，北京大學國家發展研究院教授周其仁，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌。

全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇出席座談會。中央組織部部長李干杰、國務院副總理何立峰出席座談會。