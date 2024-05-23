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台藝人轉發「回歸祖國懷抱」貼文 陸委會：盼能考慮家鄉人心情

中央社／ 台北23日電
中國大陸官媒央視昨天發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文。圖／截自央視微博
中國大陸官媒央視昨天發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文。圖／截自央視微博

中國大陸官媒央視昨天發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文。陸委會今天表示，希望藝人可以考慮一下培養他們的地方的人的心情。

大陸委員會（陸委會）23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

央視新聞官方微博22日發文稱，「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」。歐陽娜娜、侯佩岑微博轉發這則貼文，寫上「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

梁文傑今天表示，每一個藝人可能都有自己的立場，也有為現實生活不得不的作為；只是在做這些作為的時候，希望他們能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情，希望他們能夠考慮一下自己出生的地方。

台獨 央視 梁文傑 陸委會

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