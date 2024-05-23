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陸委會：中共統戰工作思路 在內部製造矛盾
中國大陸流亡作家袁紅冰曾提及中共對台統戰包括滲透國會。陸委會今天表示，統戰工作就是要在敵人內部製造、利用矛盾，中共統戰工作思維不讓人感到奇怪。
大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
媒體提問，袁紅冰提到中國大陸國台辦向中共總書記習近平等高層提交題為「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，意圖為滲透台灣國會、影響立法，詢問陸委會有否掌握相關狀況。
梁文傑回應，沒有看過袁紅冰所提到的這份文件，不過這樣的思路在對岸的統戰工作裡是很自然的存在。
梁文傑指出，統戰工作就是要在敵人內部製造矛盾，然後利用矛盾，這是統戰工作的基本原則，中共的統戰工作有這樣的思維，「我是一點都不感到奇怪」。
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