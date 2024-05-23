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睽違四年！中日韓峰會26日登場 陸外交部：李強將與尹錫悅、岸田會談

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌23日下午宣布，大陸國務院總理李強將於5月26日至27日赴南韓首爾出席第九次中日韓領導人會議。（路透）
大陸外交部發言人汪文斌23日下午宣布，大陸國務院總理李強將於5月26日至27日赴南韓首爾出席第九次中日韓領導人會議。（路透）

中日韓峰會已停擺四年五個月，大陸外交部發言人汪文斌23日下午宣布，大陸國務院總理李強將於5月26日至27日赴南韓首爾出席第九次中日韓領導人會議。韓聯社稍早前也報導，南韓國家安保室第一次長金泰孝表示，總統尹錫悅26日下午將分別與李強和日本首相岸田文雄舉行會談。

在周四下午例行記者會上，汪文斌針對中日韓峰會將登場表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟了三國合作。中日韓合作啟動25年來，逐步建立以領導人會議為核心，以部長級會議、高官會和70多個工作層機制為支撐的合作體系。李強將同日韓領袖共同出席三國領袖會議、中日韓工商高峰會等重要活動，就中日韓合作交換意見。

汪文斌稱，在當前國際和區域情勢複雜演變的背景下，中方期待這次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。中方願同日方、韓方一道，落實《中日韓合作未來十年展望》等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推動東亞區域經濟整合，促進地區及世界的和平穩定與繁榮。

另，就中日韓領導人會議期間的有關事項，李強是否將與日本和南韓領導人進行雙邊會晤一事，汪文斌未有正面回應，僅稱關於中日韓領袖會議期間中日、中韓領導人雙邊會晤事宜，目前中方同相關方面保持溝通。

南韓 尹錫悅 岸田文雄 日本 李強 汪文斌

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