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七成港人反對…8月開始垃圾收費計畫 香港特首面臨民意考驗

中央社／ 香港23日電
香港當局已決定於8月1日實施頗具爭議的垃圾收費計畫，但最新民意顯示，七成民意反對推行，使得香港行政長官李家超面臨上任以來最大一次的民意考驗。香港中通社
香港當局已決定於8月1日實施頗具爭議的垃圾收費計畫，但最新民意顯示，七成民意反對推行，使得香港行政長官李家超面臨上任以來最大一次的民意考驗。香港中通社

香港當局已決定於8月1日實施頗具爭議的垃圾收費計畫，但最新民意顯示，七成民意反對推行，使得香港行政長官李家超面臨上任以來最大一次的民意考驗。

香港研究協會今天公布，該會於14至21日訪問了1062位市民，結果顯示，七成受訪者不支持當局將於8月1日實施的垃圾收費相關措施，「支持」的只有16%，「無意見」的占14%。

此外，43%的受訪者認為應該「擱置垃圾徵費計畫」，另有48%的受訪者認為應在「2026年或以後」才實施。

如何減少市民的生活固體垃圾，港府和各界已經討論多年，主因是香港垃圾堆填區已呈現飽和，而焚燒垃圾又不環保。

經過多年爭議和討論，2021年8月，香港立法會通過相關修訂案，授權政府落實都市固體廢物收費計畫。之後，香港政府積極展開落實工作。

不過，由於這項收費政策備受市民、餐廳和公司等單位反對，香港政府在實施上一再推遲，最後原定於今年4月1日實施，但其後又被迫延至8月1日才正式施行。

而自4月1日起，港府先行在部分地點試行，給予港人一個適應的過渡期。

但上述民調顯示，這項措施試行至今，反對的市民仍然占多數，有分析指出，如果香港政府強行於8月1日推行，本屆港府及香港行政長官李家超將會面臨上任以來最大的民意考驗。

按照港府的收費計畫，自8月1日起，本地個人、家庭、公司或大廈等將會按照不同需求，購買指定垃圾袋和標籤，用作存放垃圾，然後到指定地方棄置。至於大型物件，則按照重量收費。

當局估計，計畫一旦實施，每個家庭每月可能要支付港幣45元（約新台幣180元）的垃圾處理費。

對於港府徵收垃圾費，有環保人士表示歡迎，認為參照外地經驗，可使家居固體垃圾大減。不過，不少港人嫌麻煩，又擔心會增加生活支出。

李家超 立法會 香港

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