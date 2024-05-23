韓聯社：中日韓峰會26至27日將於首爾舉行

停辦已近四年半的中日韓峰會即將登場。韓聯社23日指出，中日韓三國領導人峰會將於5月26日至27日在南韓首爾舉行，屆時南韓總統尹錫悅還會分別與中國國務院總理李強及日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。

韓聯社提到，南韓國家安保室第一次長金泰孝近日表示，5月26日下午，總統尹錫悅將分別同中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄舉行會談。次日，第九次韓中日領導人會議將舉行，三國領導人屆時將出席韓中日工商峰會並發表演講，勉勵與會的經濟界人士。

報導並指出，此次峰會將是中日韓領導人會議時隔四年五個月再次舉行，上次會議於2019年12月在四川成都舉行，預料三國領導人將討論經濟、貿易等六大議題，並發表聯合宣言。

日本新聞網（JNN）日前曾表示，預計日本、南韓將在會上就北韓研發核武及彈道飛彈的威脅持續升高，敦促北京對平壤發揮影響力；另一方面，大陸也可能就美日韓三國的安保合作施加壓力。

除經濟合作與人員交流將成為議題，預計三國峰會還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在中國遭拘捕等懸而未決的問題，日本可能也會藉此與北京進行溝通。