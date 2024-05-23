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共軍再次圍台軍演 陸學者：隨時可轉入實戰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
湖南師範大學外交研究中心主任滕建群針對23日共軍圍島軍演意涵分析，指出此次聯合演習是為震懾「台獨分裂勢力」，隨時可轉入實戰，同時也是顯示對於海島能進行有效包圍。（圖／截自大陸央視正直播）
湖南師範大學外交研究中心主任滕建群針對23日共軍圍島軍演意涵分析，指出此次聯合演習是為震懾「台獨分裂勢力」，隨時可轉入實戰，同時也是顯示對於海島能進行有效包圍。（圖／截自大陸央視正直播）

為表達對賴清德總統就任職演說的不滿，中共東部戰區及中國海警23日一早接連發布消息，其中東部戰區宣布今日7時45分起，在金馬台周邊開展聯合演訓。中國海警指，福建海警組織艦艇編隊在烏坵嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。對此，湖南師範大學外交研究中心主任滕建群分析，共軍此次圍台軍演的指向性非常明顯，顯示共軍對海島已能進行有效包圍，隨時可轉入實戰。

鳳凰衛視微信公眾號指出，賴清德上台後其台獨言論就遭到大陸嚴厲批評。解放軍東部戰區就在台島周邊多方位開展演訓，範圍非常廣泛，甚至類似於「封島軍演」。

針對此次解放軍在台海周邊的聯合演習會否在此後變成常態化動作？又代表著什麼？滕建群指出，主要是呈現兩個特點。首先是綜合運用各個軍兵種的兵力兵器，對於海島進行有效地包圍，從現在的演習範圍來看，除包含本島東西南北四個方向，對金門、馬祖、東引等也進行有效封鎖，進行部分演習活動。

再者，滕建群認為，共軍此次演訓指向性非常明顯，透過戰警警巡對域外幹預勢力發出警示，另外科目採用「聯合利劍」，目標是對島內賴清德等台獨分裂勢力謀「獨」行徑有力懲戒。所以從演習區域以及演習科目來看，指向性都非常明顯，也顯示大陸反台獨的能力。

另，滕建群稱，其實最近幾年，中共東部戰區演習頻率逐漸上升，演習也一直在進行。接下來，相信包括東部戰區在內的各個軍種演習會進一步強化，聯合軍事演習也將成為一種常態化。其中，有針對性地演習行動，主要目的是震懾台灣內部的台獨分裂勢力以及域外的不軌國家。

滕建群指出，從軍事角度來看，中共東部戰區時刻準備著，並且有能力隨時可以把現在的聯合軍事演習轉入到實戰的行動當中，顯示大陸維護國家主權和領土完整的意志和決心。

共軍 台獨 演習 賴清德

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