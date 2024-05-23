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分析：前英軍被告死亡令香港情報案更複雜

中央社／ 香港23日電
英國政府早前逮捕3名男子，指控他們涉嫌為香港從事情報工作，其中一名英籍人士近日死亡。（路透）
英國政府早前逮捕3名男子，指控他們涉嫌為香港從事情報工作，其中一名英籍人士近日死亡。（路透）

英國政府早前逮捕3名男子，指控他們涉嫌為香港從事情報工作，其中一名英籍人士近日死亡，有分析指出，事件令這起涉及香港、英國和中國的案件更趨複雜和不確定性。

綜合各方報導，英國當局早前依國安法起訴3名男子，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人，被捕者包括香港駐倫敦經貿辦事處行政經理袁松彪，他曾任香港警司，其餘兩人為衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）及前英軍崔克特（Matthew Trickett）。

袁松彪等人被捕後獲准交保外出，據報導，崔克特在19日被發現死於倫敦附近一個公園內。

崔克特的死亡再次引起香港各界熱烈關注這起案件，星島日報今天引述香港保安局前局長、現任立法會議員黎棟國說，由於死者已無法再接受控辯雙方盤問，或會增加案件的不確定性。

他說，這些案件發展至今，公開的法庭文件較少，公眾對案情了解有限，也無法知悉死者向法庭提供了哪些證供，因此不能判斷其死亡對案件的實際影響，或對控辯哪一方有利。

他表示，提交資料的人因身故而無法接受控辯雙方盤問，也許會對死者早前提交的證據產生影響，令案件不確定性增加。

報導同時引述香港行政會議成員、資深大律師湯家驊說，法庭考慮證供是否可信時，會根據周邊環境及其他證據推論作決定。

對於被告死亡後會否對判決產生影響，他說，當證供與其他證據有出入或疑點，卻不能透過盤問釐清，法庭往往會認為證供的可信性不高。

另外，這起案件已觸發中英之間一場外交風波，據報導，英方逮捕袁松彪等3人後，英國外交部曾召見中國駐英大使作出譴責；中國駐英大使館則指案件是「編造」，已與英方交涉。

針對崔克特的死亡，中國外交部發言人汪文斌昨天回應說，中方注意到有關報導，此前中方已就英方所謂「中國間諜案」闡明了立場，堅決反對藉所謂「間諜活動」對中國惡意詆毀，敦促英方停止「反華政治操弄」。

港府對這起案件則至今保持低調，行政長官李家超14日只公開要求英國當局公正處理事件，並強調「任何無理指控不能接受」；財政司司長陳茂波昨天則表示，政府不評論個別案情。

外交部 英國 香港

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