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共軍公布「對台演習地圖」 五大紅區包圍台澎金馬

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
共軍東部戰區23日開啟對台軍演，範圍涵蓋台澎金馬地區。（圖／取自東部戰區微信公眾號）
共軍東部戰區23日開啟對台軍演，範圍涵蓋台澎金馬地區。（圖／取自東部戰區微信公眾號）

共軍東部戰區23日清晨宣布對台發起聯合利劍－2024A」演習，地點位於台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，隨後官方發表一張地圖，顯示台澎金馬都被涵蓋。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，共勳東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，開展演習，「重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

他強調這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

隨後東部戰區發布演習地圖，基本上是全方位包圍台澎金馬，在幾個外島則是都被「紅圈圈」畫起來。

地圖 演習 馬祖

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