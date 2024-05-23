共軍公布「對台演習地圖」 五大紅區包圍台澎金馬

共軍東部戰區23日清晨宣布對台發起聯合利劍－2024A」演習，地點位於台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，隨後官方發表一張地圖，顯示台澎金馬都被涵蓋。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，共勳東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，開展演習，「重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

他強調這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

隨後東部戰區發布演習地圖，基本上是全方位包圍台澎金馬，在幾個外島則是都被「紅圈圈」畫起來。