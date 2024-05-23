懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

此次軍演重點為演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

李熹稱，「這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

根據共軍東部戰區公告，此次「聯合利劍－2024A」軍演自5月23日7時45分開始，範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

針對賴清德總統520就職演說，大陸國台辦發言人陳斌華21日晚間發布新聞稿稱，這是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，是對一個中國原則的嚴重挑釁。

陳斌華並表示，「台灣地區領導人煽動『反中抗中』情緒，妄圖『以武謀獨』，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。」