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國人任湖南政協 在台戶籍被註銷

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會22日表示，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。（圖／取自中新網）
陸委會22日表示，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。（圖／取自中新網）

賴政府甫上任，陸委會昨日即宣布，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，連上銘喪失台灣地區人民身分。另，連上銘還因接受中資介選遭到檢方通緝。

陸委會昨日下午透過新聞稿表示，國人連○銘（經查為連上銘）先生疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第卅三條規定，刻正由主管機關查處中；其亦涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，連先生經查證在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第九條之一規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會稱，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，亦不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

連上銘現任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。據中國新聞網今年初報導，連上銘當選政協委員後表示，他將更加致力於做好湘台融合發展的「潤滑劑」，並提到對於初來乍到及計畫到大陸發展的台灣同胞，他將「用過來人的經驗幫助他們少走彎路」。

戶籍 陸委會

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