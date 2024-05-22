中國疾控中心：克沙奇A6腸病毒正在演變 存在爆發風險

中國疾控中心周報近日發布關於手足口病病毒的調查研究，柯薩奇（克沙奇）病毒A6已成為導致大陸手足口病重症病例的主要病原體。目前與重症手足口病相關的柯薩奇病毒A6正在演變，並存在爆發風險。

研究團隊介紹，手足口病是一種主要由多種腸道病毒引起的傳染病，主要影響嬰兒和兒童，症狀通常以發燒、口腔潰瘍和皮疹為主，症狀一般較輕，在7至10天內緩解。部分重症病例可能出現危及神經、呼吸或循環系統併發症。

據中國疾病預防控制中心資料，手足口病主要通過密切接觸患者的糞便、鼻涕分泌物、唾液，及接觸被其污染的手、毛巾、玩具、餐具、奶瓶等物品或環境而感染。患者發病後第一周傳染性最強。每年4-6月是大陸手足口病的高發季節。

據大陸國家手足口病病原體實驗室監測網絡，研究團隊調查2012年至2023年間手足口病重症病例，從中獲得74株克沙奇病毒A6菌株進行分析，並得出結論：克沙奇病毒A6已成為導致大陸手足口病重症病例的主要病原體，此外，與重症手足口病相關的該病毒正在演變，並存在暴發的風險。

該研究涉及74例與克沙奇病毒A6相關的手足口病重症病例中，48例為男性，26例為女性；平均年齡約為2歲，其中1歲以下兒童25例，1至5歲兒童26例，5歲以上兒童3例。

研究團隊表示，5歲以下的手足口病重症病例免疫系統不成熟，如果不能得到及時診斷和治療，可能增加易感性，並導致嚴重併發症和潛在致命後果。克沙奇病毒感染目前尚無特效療法，以對症治療為主。

中國疾病預防控制中心資料指出，目前大陸只有針對腸道病毒71型（EV71）的單價疫苗，該疫苗可有效預防EV71相關手足口病和EV71感染引起的其他疾病，但不能預防其他腸道病毒血清型引起的手足口病。對此，研究團隊表示，開發克沙奇病毒A6疫苗，對預防易感兒童出現重症手足口病至關重要。