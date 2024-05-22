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陸學者稱賴總統520演說 危險性極大、危害性極強

聯合報／ 大陸中心／即時報導
賴清德總統20日以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。記者余承翰／攝影
賴清德總統20日以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。記者余承翰／攝影

針對賴清德總統520就職演說，新華社22日引述大陸涉台學者說法指出，賴清德的言論貫穿分離主義思維，台獨立場更加激進冒險，大肆鼓吹「反中抗中」，煽動對大陸的敵意與仇視，炮製「民主台獨論」「和平分裂論」，極力貼靠、迎合外部勢力，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，「態度很猖狂，性質很惡劣，危險性極大，危害性極強」。

廈門大學台灣研究院教授張文生說，賴清德520講話通篇毫無善意、誠意，還充斥惡意、敵意。他無視台灣是中國一部分的歷史和法理事實，公然宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，猖狂販賣「兩國論」，「台獨」主張更加激進。

上海台灣研究所所長倪永傑則認為，賴清德的講話是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，從頭至尾貫穿了其「台獨」的理念和立場。他的兩岸政策論述是「兩國論」的變種、「一邊一國論」的翻版，編織了一套完整的「台獨」論述，企圖改變兩岸關係性質。

倪永傑稱，賴清德在「國家」認同上大做文章，企圖強化「台獨」精神動員，開啟新的「台獨正名」政治操弄，惡劣程度超越了陳水扁和蔡英文。賴清德的講話充滿挑釁與敵意，蓄意升高兩岸對立對抗，只會將台灣進一步推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺指出，賴清德惡意煽風點火、叫囂對抗，態度猖狂，立場頑固，性質惡劣，是危險的「台獨」分子。這樣一個激進的挑釁者、升級版的「麻煩製造者」，無疑會給台海及區域和平穩定帶來更大不確定性和更高風險。

朱松嶺說，賴清德編造「民主共同體」「和平共同體」的妄想，極力貼靠、迎合美西方反華勢力，以出賣台灣同胞利益和中華民族利益為「投名狀」，乞求外國主子為「台獨」撐腰。他甘當外部勢力遏制中國發展的「馬前卒」和「棋子」，企圖通過所謂「價值外交」，投靠美西方反華陣營，進一步推動「台灣問題國際化」，這是不折不扣的「倚外謀獨」。

台獨 賴清德 520

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