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中美旅遊高層對話登場 習近平：歡迎美國遊客來華旅行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第14屆中美旅遊高層對話5月22日在西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」。（中新社）
第14屆中美旅遊高層對話5月22日在西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」。（中新社）

大陸國家主席習近平22日向第14屆中美旅遊高層對話開幕致信，本次對話於陝西西安舉行，主題為「旅遊促進中美人文交流」，由大陸文旅部、陝西省人民政府、美國商務部、美國旅遊推廣局共同主辦。

習近平指出，今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來也必將由兩國人民共同創造。

習近平強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋梁。熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國。

開幕致信表示，希望兩國各界以本次高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流賡續中美友誼，助力「舊金山願景」轉為實景。

據美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission）公告，美方由美國商務部負責商業和分析的助理國務卿哈里斯（Grant Harris）率團拜訪，他表示，「這次峰會是增加美國國際遊客數量的機會，對全國各地的就業和社區都很重要。」

2023年8月29日，大陸文旅部部長胡和平在北京會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），中美雙方同意2024年上半年在陸舉辦第14屆中美旅遊高層對話，進一步恢復發展兩國旅遊合作。

胡和平表示，願與美國商務部一起加強人文交流，擴大人員往來。希望美方與中方相向而行，進一步增加兩國直航航班，盡快調整赴華旅行提醒，便利中國公民申辦赴美簽證，停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團組，為兩國遊客互訪創造更好條件。

據人民網報導，上一屆中美旅遊高層對話2019年在西雅圖舉行。

美國 習近平

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