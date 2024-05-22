美媒：梵蒂岡特使會晤賴總統當天 國務卿也會見上海教區主教

賴清德總統就職演說引起北京當局強烈不滿，台海情勢升高，台灣與歐洲唯一邦交國—梵蒂岡的關係也備受關注。此前路透報導，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，報導認為這將是梵蒂岡與北京關係的重大升級。另據美國之音報導，作為教宗方濟各特使的查爾斯·布朗（Charles Brown）總主教，21日與賴總統會晤，當天國務卿帕羅林也在教廷會晤中國全國政協常委、中國天主教主教團主席沈斌主教。

美國之音報導，教廷21日十分罕見地同時對台海兩岸「釋出善意」。一方面作為教宗方濟各派往台灣出席新總統賴清德就職典禮的特使、梵蒂岡駐菲律賓大使查爾斯·布朗總主教，在台灣的總統府與賴清德會晤，另一方面聖座國務卿帕羅林樞機，又在教廷會晤中國全國政協常委、中國天主教主教團主席沈斌主教。

報導指出，梵蒂岡多年來一直是台灣在歐洲唯一邦交國，與台灣互動頻繁，關係密切。同時，教廷又一直設法改善與北京政府的關係，特別是在中國教區主教的任命和批准問題上達成協議與妥協，既有利於雙邊關係的發展，又有利於中國眾多天主教徒的福祉。

報導提到，賴總統在宣誓就職後的第二天，在總統府會見布朗總主教。賴總統在會晤中表示，（台灣）新政府期盼未來與教廷一起合作，共同維護區域的和平穩定，也保證宗教信仰的自由。

而在賴清德與布朗舉行會晤的同一天，報導指出，聖座國務卿帕羅林樞機在梵蒂岡會見去年被任命和批准的上海教區主教沈斌，並與沈斌一起出席在宗座傳信大學舉辦的、一場紀念1924年5月在上海召開的第一屆中國主教會議100周年的國際會議。

美聯社報導指出，沈斌得以與聖座國務卿共同出席紀念大會，本身就已經很不容易，因為這可能是外界記憶中首次一位來自中國大陸的主教被中國政府准許，以主旨演講者身分參與梵蒂岡的一場重要公開活動。

方濟各在紀念大會開幕時所作的視訊演說中，並沒有提及教廷與中國近年來的分歧與爭議，而是強調100年前在上海舉行的第一屆中國主教會議是「梵蒂岡與中國關係的一個轉折點」。他指出，中國當時第一個、也是唯一一個主教團意識到，主教團中必須「要有越來越多的中國面孔」。

「但是上海主教會議並不是為了忘卻之前行之有年的錯誤行徑」，方濟各說，「第一屆中國主教會議的與會者著眼於未來，而未來就是我們的現在。」

報導提到，梵蒂岡在中共1949年建政之後便斷絕了與北京的官方關係，但是多年來一直試圖改善與北京的關係。中國目前擁有1200萬天主教徒，但是信眾中分裂為官方的所謂愛國教會和仍然效忠教宗的地下教會。

中國和梵蒂岡曾在中國教區主教任命問題上出現嚴重分歧，但是雙方在2018年就此簽訂了協議。北京有權在與梵蒂岡提前磋商的情況下自行任命主教，但這些任命必須得到教宗的批准。