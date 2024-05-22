賴政府兩岸政策第一槍 台人任湖南政協委員遭註銷戶籍

甫上任的賴政府在兩岸事務祭出第一招。陸委會22日宣布，國人連上銘疑似違法任職中共黨政軍職務並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。另，連上銘還因接受中資介選遭到檢方通緝。

陸委會22日下午透過新聞稿表示，國人連○銘（經查為連上銘）先生疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，刻正由主管機關查處中；其亦涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

此外，陸委會表示，連先生經查證在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之1規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會指出，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，亦不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

連上銘現任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。根據中國新聞網今年1月報導，連上銘當選政協委員後，更加致力於做好湘台融合發展「潤滑劑」，稱湘台可以共同探索實踐循環利用生態經濟，推動兩地農業技術進步和產業升級。他還在將目光投向初來乍到及計畫到大陸發展的台灣同胞，要「用過來人的經驗幫助他們少走彎路」。

陸委會表示，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。