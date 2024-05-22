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梵中關係升級？教廷拋北京設處 被大陸多次「已讀不回」逼的

中央社／ 台北22日電
中梵邦交傳出生變的消息，圖為中華民國駐教廷大使館製作的賴清德總統與天主教宗方濟各會面的模擬圖。圖／取自駐教廷大使館臉書
中梵邦交傳出生變的消息，圖為中華民國駐教廷大使館製作的賴清德總統與天主教宗方濟各會面的模擬圖。圖／取自駐教廷大使館臉書

教廷提出盼在中國常設辦公室，引發梵中關係升級揣測。據了解，教廷國務院長帕洛林昨天是在一場研討會後，向現場媒體以「吹風」方式背景說明此想法，似有意藉媒體大幅報導，迫中國政府亮出底牌。

一位與會神職人員透露，帕洛林（Pietro Parolin）向媒體說明時，另被問到教廷是否將承認中國政府成立的「中國天主教主教團」合法性，帕洛林表示「教廷正在研議中」，顯示教廷似乎考慮在此點向中國政府讓步，以換取中共同意教廷在中國設立常設辦公室。

教廷昨天舉行「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，教宗方濟各以預錄視訊致賀詞，帕洛林發表演講。帕洛林在通篇演講中，皆未觸及「在中國設處」等敏感政治議題，在會後接受媒體採訪時才拋出震撼彈。

事實上這已非帕洛林首次提出「教廷擬在中國設處」的主張，早在2020年9月，教宗方濟各（PopeFrancis）所屬耶穌會旗下「美國」雜誌（America）就已披露，教廷希望在中國設常設代表處，也盼促成帕洛林與中國國務院總理會晤。

義大利大報信使報（Il Messagero）2022年9月報導，教廷已準備將常設辦公室從香港遷到北京，帕洛林在訪問中透露，教廷一直向中國提出這個請求， 但遲遲等不到北京的回音。教廷外長蓋拉格（PaulGallagher）今年3月底接受「美國」雜誌專訪時更直言，中國目前對教廷在北京設處「沒有意願」。

梵中2018年簽署「主教任命臨時性協議」，每2年需重新續約，對照「教廷赴中國設處」議題近年幾次被拋出的時間點，每次都恰在梵中將談判續約前夕，足見教廷一直想把此議題搬上談判桌解決，但被中國「已讀不回」多次。

為何教廷對於到中國設處如此念茲在茲？一位梵中關係專家解釋，主因非外界所臆測，教廷急於升級對中外交關係，而是教務考量，教廷希望「真正落實執行主教任命協議」，因為教宗現在雖對中國主教有「最後同意權」，但中國政府提出人選的過程太不透明，教廷若未派代表在當地，根本不可能進行實質審查。

梵中專家表示，天主教核心是「聖統制」，教宗是普世天主教會領袖，教宗對中國主教的任命權，不能淪為替中國政府背書的「橡皮圖章」，因此教廷能派員到當地實質查核中國主教行跡，是非常重要的管理機制。

梵中專家指出，教廷此次舉辦研討會，特別邀請中國官方教會高層出席，也是要凸顯中國教會不能自外於教廷「聖統制」管轄。一位知情人士說，教宗今天整天未有公開行程，聽說就是為了安排接見中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄，以彰顯「聖統制」精神，但中方代表團內部對於是否晉見教宗有疑慮。

梵中專家指出，中國國家主席習近平高舉「宗教中國化」政策，向來反對外國宗教勢力干預中國教務，沈斌、譚立鑄此次出席梵蒂岡研討會，與羅馬天主教會共融合一，並推崇教宗對中國天主教的領導地位，顯示教廷逐漸發揮影響力，中國天主教已悄悄在走「修正主義路線」，是對習近平天主教中國化政策的正確修正。

北京 教宗 教廷

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