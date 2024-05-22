中國高規格派遣副總理張國清 赴伊朗弔唁萊希

央視報導，中國外交部發言人汪文斌今天宣布，具中共政治局委員身分的中國國務院副總理張國清，今天以國家主席習近平特別代表身分，出席在德黑蘭舉行的已故伊朗總統萊希弔唁活動。

在伊朗長期處於孤立狀態下，中國是伊朗在全球為數不多關係密切的國家。而萊希（Ebrahim Raisi）日前墜機身亡後，中國官方從官方表態及媒體報導，都屬於高規格，令全球為之側目。

中國官方除高規格派遣中共政治局委員、國務院副總理張國清赴伊朗弔唁萊希外，中國外長王毅21日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會見伊朗副外長薩法里（Mehdi Safari）時說，這一不幸事件使世界為之震驚，伊朗失去了傑出的領導人，「中方失去了好朋友、好夥伴」。

根據中國外交部官網公布，王毅說，在這一「艱難時刻」，「中方堅定同伊朗朋友站在一起」。相信在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）領導下，伊朗政府和人民將「化悲痛為力量，堅定不移推進既定戰略，保持國家穩定發展」。無論形勢如何變化，中方都將一如既往加強中伊戰略合作，維護好雙方共同利益，繼續為地區和世界和平作出努力。

薩法里則向王毅感謝中方「對伊朗的堅定支持」，並強調伊朗的內外政策不會改變，將在「最高領袖」領導下繼續堅定推進國家發展進程。

薩法里說，伊方高度重視對中關係，致力於加強兩國政治經濟文化等各領域合作。伊方並感謝中方推動沙烏地阿拉伯與伊朗和解，並願延續有關進程，與地區國家持續改善關係。