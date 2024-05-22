快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

習近平：中美關係的根基由人民澆築　熱情歡迎美國遊客來華旅行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平（右）與美國總統拜登，2023年在舊金山舉行拜習會。美聯社
大陸國家主席習近平（右）與美國總統拜登，2023年在舊金山舉行拜習會。美聯社

中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，大陸國家主席習近平致信，指出今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來亦必將由兩國人民共同創造。

新華社報導，習近平強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋樑，熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國，希望兩國各界以高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流延續中美友誼，助力舊金山願景轉為實景。

舊金山願景是指2023年大陸國家主席習近平同美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。

大陸央視新聞報導，所謂的「舊金山願景」，是中方用共同努力澆築中美關係的「五根支柱」，強調雙方要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。

舊金山 願景

延伸閱讀

【重磅快評】柯建銘看見習近平？召喚側翼意圖太明顯

兩國互不隸屬引衝突？ 龐培歐：習近平才是緊張製造者

占領主席台的是習近平？ 許宇甄：柯建銘昨天酒喝太多

立院續審國會職權法案 柯建銘：占主席台的是習近平

相關新聞

中國同化藏族 加速強制農村人口城市化

人權觀察組織的一份報告表示，中國政府為同化藏人，正加速藏族村民和牧民的強制城市化，並暴力地要求少數民族採用官方語言漢語，...

習近平：中美關係的根基由人民澆築　熱情歡迎美國遊客來華旅行

中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，大陸國家主席習近平致信，指出今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美...

兩岸對撞機率升高 分析指賴總統演說戳到北京「7大痛點」

賴清德總統就職演說兩岸論述引起北京當局強烈不滿，兩岸關係前景悲觀，政治評論員鄧聿文認為，賴清德演說公開把中國大陸說成是對...

前特首林鄭辦公室年花3,836萬惹議 港府：適時考慮租約到期後安排

前香港特首林鄭月娥離任後，因前任特首辦公室額滿，港府需在金鐘太古廣場租用辦公室供她使用。而港府先前公布，該辦公室在202...

葉倫訪德再提中「產能過剩」 籲各國合作防範「中國衝擊2.0」

美國財政部部長葉倫21日訪問德國法蘭克福時，再度提及所謂中國「產能過剩」的話題，聲稱美國及歐盟必須「以團結的方式」應對中...

美指寶馬部分零件來自被禁中企 汪文斌批華府惡法霸凌

美國參議院20日發布報告稱，德國寶馬汽車(BMW)至少向美國進口了8000輛Mini Cooper汽車，但其中的電子零件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。