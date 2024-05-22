習近平：中美關係的根基由人民澆築 熱情歡迎美國遊客來華旅行
中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，大陸國家主席習近平致信，指出今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來亦必將由兩國人民共同創造。
新華社報導，習近平強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋樑，熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國，希望兩國各界以高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流延續中美友誼，助力舊金山願景轉為實景。
舊金山願景是指2023年大陸國家主席習近平同美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。
大陸央視新聞報導，所謂的「舊金山願景」，是中方用共同努力澆築中美關係的「五根支柱」，強調雙方要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言