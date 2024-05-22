習近平：中美關係的根基由人民澆築　熱情歡迎美國遊客來華旅行

中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，大陸國家主席習近平致信，指出今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來亦必將由兩國人民共同創造。

新華社報導，習近平強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋樑，熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國，希望兩國各界以高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流延續中美友誼，助力舊金山願景轉為實景。

舊金山願景是指2023年大陸國家主席習近平同美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。

大陸央視新聞報導，所謂的「舊金山願景」，是中方用共同努力澆築中美關係的「五根支柱」，強調雙方要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。