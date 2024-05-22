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中美旅遊高層對話 習近平：歡迎美國遊客赴中旅行

中央社／ 北京22日電
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中美旅遊高層對話今天在陝西西安開幕，中國國家主席習近平致賀信指出，旅遊是重要橋樑，熱情歡迎美國遊客到中國旅行，親身體驗真實的中國。

新華社報導，第14屆「中美旅遊高層對話」今天在陝西西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」，由中國文化和旅遊部、陝西省政府、美國商務部、美國旅遊推廣局共同主辦。

習近平表示，今年是中美建交45週年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來也必將由兩國人民共同創造。

習近平指出，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋梁。

他說，中方熱情歡迎美國遊客到中國旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國。

習近平指出，希望兩國各界以本次高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流賡續中美友誼，助力「舊金山願景」轉為實景。

中國政府今年1月1日起放寬美國旅客的簽證限制，減少旅遊簽證所需的申請資料。這是去年中國重新開放邊境以來，提振旅遊業的一項措施。

不過，美國之音（VOA）在今年1月的報導指出，儘管中國放寬美國簽證限制，但是中國的「反間諜法」讓美國人疑慮重重，令人望而卻步。

國旅 美國

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