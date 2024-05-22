快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國同化藏族 加速強制農村人口城市化

中央社／ 台北22日電

人權觀察組織的一份報告表示，中國政府為同化藏人，正加速藏族村民和牧民的強制城市化，並暴力地要求少數民族採用官方語言漢語，並要求人們宣誓效忠共產黨

美聯社今天報導，人權觀察（Human RightsWatch）的報告指出，中國正在加速藏族村民和牧民的強制城市化，並透過控制藏人的語言和傳統佛教文化進行同化。

報導指出，在農村地區的450多萬藏人中，有300多萬人被迫建造房屋，放棄了以放牧犛牛和農業為基礎的傳統農牧生活方式。估計至2025年底，約有逾93萬農村藏人被搬遷到城市中心。

這些搬遷符合北京當局的運作模式，經常是暴力地要求少數民族採用官方語言漢語普通話，並在包括數百萬藏族、維吾爾族、蒙古族和其他少數民族在內的西部和北部地區要求人們宣誓效忠執政的共產黨。

其中藏人農村社區的搬遷將對其文化和生活方式造成重大損害，尤其是他們無法從事以前的生計，被剝奪了傳統的收入來源，難以找到工作。他們別無選擇，只能在非農業行業尋找工薪勞動者的工作。

中國屢屢駁斥對藏區人權狀況的批評，稱其為毫無根據的指控，抹黑中國形象。去年8月，中國外交部發言人汪文斌表示，西藏人權處於歷史最佳時期。

中國官方也曾稱，所有搬遷的藏人都是自願的。但人權觀察組織取得的內部資訊報告與官方聲明不同，很明顯地，這些藏人的舊家園在他們離開時便被摧毀。

中國聲稱，西藏幾個世紀以來一直是其領土的一部分；雖然中國共產黨只是在1949年內戰中掌權後，才對這處喜馬拉雅山區建立了牢固的控制。

人權 共產黨 官方語言

延伸閱讀

走讀桃園「忠貞新村」！ 體驗少數民族文化、品嚐蘊含故事的「遷徙滋味」

西藏規模最大風電場開工

總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

全球10大智慧城市 沒一個在美國 第1名是它

相關新聞

中國同化藏族 加速強制農村人口城市化

人權觀察組織的一份報告表示，中國政府為同化藏人，正加速藏族村民和牧民的強制城市化，並暴力地要求少數民族採用官方語言漢語，...

習近平：中美關係的根基由人民澆築　熱情歡迎美國遊客來華旅行

中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，大陸國家主席習近平致信，指出今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美...

兩岸對撞機率升高 分析指賴總統演說戳到北京「7大痛點」

賴清德總統就職演說兩岸論述引起北京當局強烈不滿，兩岸關係前景悲觀，政治評論員鄧聿文認為，賴清德演說公開把中國大陸說成是對...

前特首林鄭辦公室年花3,836萬惹議 港府：適時考慮租約到期後安排

前香港特首林鄭月娥離任後，因前任特首辦公室額滿，港府需在金鐘太古廣場租用辦公室供她使用。而港府先前公布，該辦公室在202...

葉倫訪德再提中「產能過剩」 籲各國合作防範「中國衝擊2.0」

美國財政部部長葉倫21日訪問德國法蘭克福時，再度提及所謂中國「產能過剩」的話題，聲稱美國及歐盟必須「以團結的方式」應對中...

美指寶馬部分零件來自被禁中企 汪文斌批華府惡法霸凌

美國參議院20日發布報告稱，德國寶馬汽車(BMW)至少向美國進口了8000輛Mini Cooper汽車，但其中的電子零件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。