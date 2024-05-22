中國同化藏族 加速強制農村人口城市化

人權觀察組織的一份報告表示，中國政府為同化藏人，正加速藏族村民和牧民的強制城市化，並暴力地要求少數民族採用官方語言漢語，並要求人們宣誓效忠共產黨。

美聯社今天報導，人權觀察（Human RightsWatch）的報告指出，中國正在加速藏族村民和牧民的強制城市化，並透過控制藏人的語言和傳統佛教文化進行同化。

報導指出，在農村地區的450多萬藏人中，有300多萬人被迫建造房屋，放棄了以放牧犛牛和農業為基礎的傳統農牧生活方式。估計至2025年底，約有逾93萬農村藏人被搬遷到城市中心。

這些搬遷符合北京當局的運作模式，經常是暴力地要求少數民族採用官方語言漢語普通話，並在包括數百萬藏族、維吾爾族、蒙古族和其他少數民族在內的西部和北部地區要求人們宣誓效忠執政的共產黨。

其中藏人農村社區的搬遷將對其文化和生活方式造成重大損害，尤其是他們無法從事以前的生計，被剝奪了傳統的收入來源，難以找到工作。他們別無選擇，只能在非農業行業尋找工薪勞動者的工作。

中國屢屢駁斥對藏區人權狀況的批評，稱其為毫無根據的指控，抹黑中國形象。去年8月，中國外交部發言人汪文斌表示，西藏人權處於歷史最佳時期。

中國官方也曾稱，所有搬遷的藏人都是自願的。但人權觀察組織取得的內部資訊報告與官方聲明不同，很明顯地，這些藏人的舊家園在他們離開時便被摧毀。

中國聲稱，西藏幾個世紀以來一直是其領土的一部分；雖然中國共產黨只是在1949年內戰中掌權後，才對這處喜馬拉雅山區建立了牢固的控制。