前特首林鄭辦公室年花3,836萬惹議 港府：適時考慮租約到期後安排

前香港特首林鄭月娥離任後，因前任特首辦公室額滿，港府需在金鐘太古廣場租用辦公室供她使用。而港府先前公布，該辦公室在2023/24年度經常開支修訂預算多達港幣港幣917萬元（新台幣3,836萬元），年增32%，引起爭議。港府22日再回覆立法會議員提問，表示會適時考慮租約到後的安排。

香港頭條日報報導，前任特首辦公室的政策和具體安排，由港政經立法會財務委員會批准訂定而實施，而據了解相關安排是政府會在其下物業內設置前任特首辦公室。

因此立法會議員田北辰追問，到底由誰決定租用金鐘太古廣場的辦公室，成為前任特首辦公室。

另外他又質疑，政府於2022年10月26日回覆質詢時表示，太古廣場的前任特首辦公室的每月淨租金約為港幣37.7萬元，而政府就2024/25財政年度開支預算回覆議員的問題時表示，該辦公室於2023/24年度的租金及相關開支為港幣567萬元（即平均每月港幣47.2萬元），兩者出現差異的原因為何。

香港政務司司長書面回覆指出，該辦公室2023/24年度租金及相關開支為港幣56萬元。有關數字除租金外包括管理費、清潔服務及電費開支。政府會適時考慮租約到其後的安排。

港府指出，會繼續按照2005年有關特首報酬及離職後安排獨立委員會報告書的建議，為所有前任特首提供支援及其他終身福利，包括設置適切的辦公室和行政支援，以協助他們為香港進行推廣和禮節性工作。