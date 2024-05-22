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被指為港工作英國退役軍人身亡 香港官員不評論

中央社／ 香港22日電

英國政府早前逮捕3名男子，指控他們涉嫌為香港從事情報工作，違反當地國安法，據報導，其中一人近日死亡，香港財政司司長陳茂波今天被媒體追問此事時，表示政府不評論個別案情。

官方香港電台報導，陳茂波早上在立法會進行交流時，被記者追問這起案件。

另據報導，在同一場合上，有記者詢問香港商務及經濟發展局副局長陳百里，香港駐倫敦經貿辦事處是否有「監視當地港人」、其功能是否改變等，他回應說，「對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論」。

陳百里表示，香港在世界各地有14個駐外或海外經貿辦，功能及角色是負責聯絡當地政府部門、智庫、工商界等，以提升香港與當地經貿、投資關係，以及加強文化藝術交流合作等。

他說，海外經貿辦將會繼續無畏無懼、不偏不倚、合規合法地履行職責，推廣香港的獨特優勢及說好香港故事。

海外媒體報導，英國當局日前依國安法起訴3名男子，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作，被捕者包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，他曾任香港警司。其餘兩人為衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）及崔克特（MatthewTrickett）。

據報導，崔克特在英國經營安全顧問公司。

本地媒體今天引述英方消息，19日37歲的崔克特被發現在英格蘭東南部伯克郡（Berkshire）美登赫鎮（Maidenhead）境內公園死亡，死因未明。

袁松彪等3人被指協助香港情報部門，在英國跟蹤監視羅冠聰、前香港職工盟總幹事蒙兆達等人。香港國安法生效前，大批「反送中」運動的核心成員及支持者移民或流亡英國。

國安法 英國 香港

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